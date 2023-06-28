В Новосибирске подполковник в отставке получил 5 лет колонии за хищение авиационного имущества

Военный суд в Новосибирске приговорил к пяти годам колонии подполковника в отставке Владимира Обухова за присвоение имущества и служебный подлог. По данным 2-го окружного Военного суда, военнослужащий похитил авиационное имущество на 20,7 млн руб.

Чтобы скрыть хищения, фигурант дела в составе организованной группы совершал служебные подлоги, говорится в сообщении.

Суд лишил обвиняемого воинского звания и частично удовлетворил иск Минобороны, постановив взыскать с подсудимого 17,3 млн руб. в счет причиненного ущерба.

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Оксана Павлова