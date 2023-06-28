В Лабинске банкротится крупный поставщик топлива и ГСМ

Арбитражный суд Краснодарского края ввел в отношении ООО «Агронефтепродукт» процедуру наблюдения (начальный этап процедуры банкротства). Соответствующее объявление размещено в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

Временным управляющим общества утверждена Алина Тебиева. Рассмотрение дела в рамках процедуры наблюдения назначено на 22 января 2024 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Агронефтепродукт» зарегистрировано в 1999 году в Лабинске Краснодарского края. Основной вид деятельности — розничная торговля моторным топливом в специализированных магазинах. Учредитель — Максим Неженец (100% УК). Выручка компании за 2022 год составила 165,7млн руб., убыток — 8,5 млн руб.

На сайте «Агронефтепродукта» указано, что компания имеет свой специализированный автопарк и логистический центр, осуществляет поставки нефтепродуктов, бензина, дизельного топлива по Краснодарскому краю и всему ЮФО.

С заявлением о банкротстве нефтекомпании в суд обратилась Межрайонная инспекция ФНС России №18 по Краснодарскому краю (МИФНС №18 по КК). Сумма задолженности, включенная в реестр требований кредиторов, составляет свыше 14 млн руб.

Наталья Решетняк

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram