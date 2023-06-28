Главу СКР могут уполномочить заниматься организацией пенсионного обеспечения уволенных сотрудников

Главе Следственного комитета России (СКР) предложили дать полномочия определять порядок работы по пенсионному обеспечению бывших сотрудников, а также членов их семей. Соответствующий законопроект внесло в Госдуму правительство, документ опубликован в базе данных. Ранее вопрос решался с помощью приказов СКР, но они утратили силу.

В пояснительной записке говорится, что у СКР нет нормативных актов, регламентирующих организацию работы кадровых и финансовых подразделений по пенсионному обеспечению уволенных сотрудников, а также установлению ежемесячной надбавки к денежному содержанию в размере 50% пенсии.

В рамках внесенного проекта закона глава ведомства также сможет определять порядок организации работы по назначению, выплате и пересмотру сотрудникам ежемесячной надбавки. «Конкретизация полномочий председателя Следственного комитета Российской Федерации… необходима для правовых оснований последующего своевременного и в пределах компетенции издания ведомственных нормативных правовых актов»,— считают авторы документа.