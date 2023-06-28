Мэрия Нижнего Новгорода решила отрегулировать уличную торговлю с рук

Администрация Нижнего Новгорода опубликовала для общественных обсуждений проект постановления, регулирующий разносную торговлю, когда продавцы сами подходят на улице к покупателям и предлагают товар.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Таким гражданам, предпринимателям и самозанятым мэрия предлагает выдавать разрешение на торговлю в определенных местах. Чтобы забронировать площадку, нужно будет подать заявку в администрацию. Продавцов обяжут надеть бейджи, поставить ценники, обеспечить персонал униформой и медицинскими книжками. Соблюдение правил будут проверять контролирующие органы.

Для разносной торговли предложен ряд ограничений: ее запретят на придорожных полосах, дорогах, в арках зданий, на газонах, детских и спортивных площадках. Торговать будет нельзя ближе 5 м от окон зданий и витрин стационарных магазинов и ближе 10 м от архитектурных и культурных памятников, а также школ и детсадов.

Кроме того, разносную торговлю ограничат в центре Нижнего Новгорода: на улицах Совнаркомовской, Рождественской и Большой Покровской, в кремле, на Нижневолжской и Верхневолжской набережных, на набережной Федоровского, площадях Минина, Маркина и Горького.

Владимир Зубарев