Прямую линию губернатора в Петербурге проведет Николай Линченко

Очередную прямую линию губернатора Санкт-Петербурга на следующей неделе проведет один из заместителей Александра Беглова — вице-губернатор Николай Линченко. Он будет отвечать на вопросы жителей вечером 3 июля, сообщили в Telegram-канале главы города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В Смольном уточнили, что по традиции эфир будет тематическим. Предполагается, что основной станет тема, «которая чаще всего встретится в ваших вопросах». «На другие обращения коллеги также обязательно ответят»,— пообещали в сообщении от имени господина Беглова.

Господин Линченко курирует в администрации Петербурга работу комитетов по строительству, градостроительству и архитектуре, инвестициям, развитию транспортной инфраструктуры, а также комитета имущественных отношений и Госстройнадзора.

Прямая линия начнется 3 июля в 20:00. Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Санкт-Петербург» и на официальной странице Николая Линченко «ВКонтакте».

Отметим, что в прошлый раз на вопросы горожан вместо Александра Беглова также отвечал другой вице-губернатор — Борис Пиотровский.

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