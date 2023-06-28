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Мандат экс-спикера челябинского заксобрания получил совладелец «Увелки»

Избирательная комиссия Челябинской области на очередном заседании зарегистрировала депутатом законодательного собрания региона совладельца компании «Злак» (торговая марка «Увелка») Валерия Филиппова. Как сообщает пресс-служба облизбиркома, его кандидатуру выдвинуло региональное отделение партии «Единая Россия».

Мандат депутата заксобрания стал вакантным после того, как областной парламент покинул спикер Александр Лазарев. Он перешел на работу в областное правительство, где занял должность заместителя губернатора, курирующего вопросы взаимодействия с новыми российскими регионами и помощи в восстановлении Донбасса.

Валерий Филиппов трижды избирался в законодательное собрание Челябинской области по спискам «Единой России». С 2020 года он депутатом областного парламента не был.

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