16 человек стали почетными гражданами Нижнего Новгорода

Городская дума присвоила 16 горожанам звание «Почетный гражданин Нижнего Новгорода». Им вручили знаки и удостоверения, их имена будут занесены в книгу почета Нижнего Новгорода.

Званием отмечены бывший руководитель АО «ННПО имени М.В. Фрунзе» Николай Воронов, гендиректор зоопарка «Лимпопо» Владимир Герасичкин, худрук детского театра «Вера» Вера Горшкова, заслуженный работник культуры РФ Михаил Грошев, краевед и писатель Николай Инкин (Свечин), главврач поликлиники №51 Канавинского района Людмила Киселева, директор Нижегородского музыкального училища Игорь Кораллов, вице-спикер заксобрания Нижегородской области Дмитрий Краснов, гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, главврач специализированной кардиохирургической клинической больницы имени Б.А. Королева Антон Максимов, участник и ветеран Великой Отечественной войны Александра Нестеренко, заслуженный военный летчик и Герой РФ Алексей Новиков, ветеран органов прокуратуры Клара Серебряная, сборщик судовых корпусов завода «Красное Сормово» Игорь Симонов, министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима и заслуженный учитель РФ, советник главы города Ирина Тарасова.

В думе Нижнего Новгорода пообещали рассказать подробнее о заслугах каждого награжденного в муниципальных СМИ.

Иван Сергеев