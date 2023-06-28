Метеоролог: за два дня в Москве может выпасть половина месячной нормы осадков

В Москве 29 и 30 июня может выпасть почти половина месячной нормы осадков, сообщила специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. Причиной интенсивных ливней станет циклон, который кружит над Минском и постепенно смещается в сторону Москвы.

В своем Telegram-канале госпожа Позднякова отметила, что в текущем месяце был зафиксирован значительный дефицит осадков. Сильный ливень в Москве прошел только один раз — 23 июня. Однако, утверждает метеоролог, за последние дни июня ситуация может измениться.

«Наиболее сильные дожди, местами с грозой и порывам ветра ожидают москвичей в ночь на четверг, местами может выпасть до 20 мм осадков. Затем интенсивность дождя уменьшится, но за четверг и пятницу в Москве может выпасть почти половина месячной нормы осадков»,— написала госпожа Позднякова.

По прогнозу Гидрометцентра, 29 июня в Москве будет 18–20°С, местами сильный дождь и грозы. Ожидается, что 30 июня в столице пройдет небольшой дождь, температура в столице поднимется до 20–22°С.

Милена Костерева