ПСБ в Краснодаре наградил победителей конкурса студенческих работ

В этом году эксперты изучили более 50 заявок и выбрали три самых интересных и качественных проекта. Победителями стали студенты Кубанского государственного университета.

Региональный директор ПСБ в Краснодаре Вадим Сальников поздравил победителей, вручил памятные подарки и пригласил на практику в банк, отметив, что это прекрасный старт для успешной карьеры.

«Конкурс дает возможность студентам проявить свой потенциал, а нам – познакомиться с перспективными специалистами, сформировать качественный кадровый резерв. ПСБ всегда открыт для взаимодействия с молодыми талантами, нацеленными на рост и развитие. Мы готовы поддержать их в стремлении строить карьеру», - отметил Вадим Сальников.

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