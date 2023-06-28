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СКР: Житель Казани убил свою супругу и пытался покончить с собой

В Казани 32-летнего жителя поселка Кульсеитово задержали по обвинению в убийстве своей жены и в попытке покончить с собой. Об этом говорится в сообщении управления СКР по Татарстану.

Трагедия произошла 17 июня этого года. Мужчина поссорился со своей женой, после чего ударил ее ножом в брюшную полость, затем он попытался покончить с собой, уточнили в ведомстве.

В итоге женщина скончалась, а обвиняемый выжил, так как ему оказали медпомощь.

Сейчас мужчина заключен под стражу. Детали трагедии уточняются

"Ъ-Казань"

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