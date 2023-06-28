В Керчь из Ростовской области планируют запустить пассажирские катера «Комета»

Из Ростовской области в Керчь планируют запустить пассажирские катера катамаранного типа. Гендиректор судоходной пассажирской компании «Дон» Герман Лопаткин отметил, что рассматриваются суда «Комета» вместимостью до 180 человек, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Он также отметил, что компания может начать развивать судоходство по реке Северский Донец. Он отметил, что такую глубину смогут пройти суда «Валдай».

Кроме того, рассматривается возобновление по реке пассажирских перевозок. Для этого могут запустить маршруты быстроходных судов до городов Ростовской области Белая Калитва и Каменск-Шахтинский.

Татьяна Ручкина

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