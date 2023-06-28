Белгородский регоператор выплатил «Флагману» 239 тысяч рублей неустойки за работу с ТКО

Арбитражный суд Белгородской области удовлетворил иск ООО «Флагман» (управляет мусоросортировочным комплексом в Губкине») к региональному оператору по обращению с отходами ООО «Центр экологической безопасности» (ЦЭБ) о взыскании 239,2 тыс. руб. пени по договору за просрочку по договору на оказание услуг по обезвреживанию и захоронению ТКО. Это следует из судебной документации.

Изначально «Флагман» требовал 28,5 млн руб. долга и 172,1 тыс. руб. просрочки. Однако ЦЭБ погасил задолженность, и истец уменьшил требования на 28,4 млн, а размер пени увеличил до 239,3 тыс.

Кроме того, в другом споре ЦЭБ и Совкомбанк заключили мировое соглашение. С иском о взыскании по договору факторинга 34,4 млн руб. обратилось московское ООО «РТС-капитал». Затем произошла процессуальная замена истца на Совкомбанк. Белгородский арбитраж постановил взыскать с регоператора всю сумму, но ЦЭБ оспорил решение. Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд утвердил мировое соглашение между сторонами. По нему регоператор признает 25,9 млн задолженности, которую в несколько этапов должен погасить до 17 августа.

ЦЭБ продолжает судиться с другими участниками белгородского рынка из-за объемов ТКО. До лета 2022 года регоператор вел расчет платы шел по кубометрам, однако затем решил считать мусор в тоннах. Взаимные претензии превысили 1 млрд руб.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Мусором забили суд».

Александр Прытков

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