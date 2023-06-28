Свердловская область будет претендовать на проведение Всемирных игр дружбы

Свердловская область претендует на проведение этапов Всемирных игр дружбы. Заявку на включение региона в число площадок, где будут проходить соревнования, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обсудил с членом совета при президенте России по физкультуре и спорту Александром Поповым. Об этом сообщили в департаменте информационной политики.

Глава региона отметил, что Свердловской области важно апробировать созданную инфраструктуру – по всем дисциплинам, где это возможно. Он также предложил Александру Попову поддержать инициативу региона и провести под эгидой спортсмена комплексные соревнования по плаванию, прыжкам в воду, синхронному плаванию.

Решение о проведении Всемирных игр дружбы принял президент Владимир Путин. Их планируют провести осенью 2024 года. Предполагается, что основной площадкой проведения этих комплексных международных соревнований в сентябре будущего года станет Москва.

Напомним, в апреле в Екатеринбурге был открыт Дворец водных видов спорта (ДВВС) в Новокольцовском. Спортивный объект строился к проведению всемирной Универсиады-2023. После начала специальной военной операции (СВО) РФ на Украине эти международные спортивные соревнования в Екатеринбурге были отменены. Их заменит Международный фестиваль университетского спорта, в котором примут участие представители дружественных России стран. Он пройдет с 19 по 31 августа.

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