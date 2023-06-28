Полиция завершила расследование дела челябинского блогера Альфреда Джавадова

Главное следственное управление ГУ МВД России по Челябинской области завершило расследование уголовного дела в отношении блогера Альфреда Джавадова. Ему предъявили обвинение по трем статьям УК РФ – в хулиганстве, умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью и мошенничестве, сообщают в региональном полицейском главке.

В ноябре прошлого года Альфред Джавадов в ресторане умышленно нарушал правила поведения, громко и агрессивно высказывал недовольство заведением и качеством обслуживания. «Поведение мужчины было вызывающее: он размахивал руками, ходил по помещению ресторана, высказывал угрозы расправы. На предложение сотрудников ресторана урегулировать конфликт он не отреагировал. Напротив, в нарушение правил общественной безопасности он применил в отношении должностного лица заведения специально приготовленное для совершения преступления аэрозольное устройство. С близкой дистанции он произвел выстрел в область лица»,- сообщают в ГУ МВД.

Речь идет о конфликте с владельцем ресторана «Гриль хаус» Сергеем Малетиным, которому Альфред Джавадов стрелял в лицо из газового пистолета.

В другом заведении Альфред Джавадов представлялся представителем проверяющей организации, заявлял о нарушениях и требовал оплатить штраф. Таким образом он похитил 30 тыс. руб. По данным СМИ, речь идет о ресторане быстрого питания Subway в ТРК «Космос».

В декабре Джавадова задержали и отправили под арест. Теперь его дело с обвинительным заключением передано в Центральный суд Челябинска для рассмотрения по существу.