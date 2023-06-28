Экс-сотрудник «Башнефть—Уфанефтехим» получил условный срок за коммерческий подкуп

Орджоникидзевский районный суд Уфы вынес приговор 52-летнему Рустему Латыпову. Он признан виновным в коммерческом подкупе (п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ), сообщает прокуратура Башкирии.

Установлено, что к Рустему Лартыпову, который был начальником установки цеха в филиале ПАО АНК «Башнефть» — «Башнефть—Уфанефтехим», обратился коллега с просьбой устроить на вакантную должность своего знакомого за денежное вознаграждение. Подсудимый попросил за свои услуги 170 тыс. руб.

Кандидат обратился в полицию. После получения муляжных денег злоумышленника задержали. Он уволился после возбуждения уголовного дела

Рустем Латыпов признал вину. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года с лишением права занимать управленческие должности на два года.

Майя Иванова

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