В Сочи появилось 1400 новых субъектов МСП

С начала 2023 года в Сочи количество субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось на 1,4 тыс., до более чем 36 тыс. Численность жителей города, занятых в отрасли, выросла за 1,5 года на 8 тыс. человек, почти до 88 тыс., сообщает пресс-служба мэрии.

«Предприниматели Сочи оперативно получают информацию о мерах поддержки, которые появляются в регионе или городе. Не менее важно планомерно повышать уровень сервиса на курорте. От этого показателя напрямую зависит количество туристов и поступления налогов в городской бюджет»,— отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Больше всего хозяйствующих субъектов работает в сферах торговли, оказания услуг общественного питания и туротрасли. С 2021 года объем финансирования по муниципальной программе поддержки предпринимательства увеличили более чем в 10 раз, до 10,2 млн руб. в этом году.

В 2022 году в Сочи открыли муниципальный коворкинг-центр с акселерационной программой, аналогов которой нет в других муниципалитетах Кубани. Участвующие в ней 75 предпринимателей масштабировали свои проекты, а 32 компании-резидента привлекли прямые инвестиции для развития бизнеса.

В начале 2023 года на базе Торгово-промышленной палаты Сочи создали еще одно пространство на 14 рабочих мест, которые предоставляются предпринимателям бесплатно. По программе обучения предпринимателей и их сотрудников в этом году расширили список специальностей, в плане обучить 175 человек.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram