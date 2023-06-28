Татарстану выделят 2,9 млрд рублей на компенсацию льготникам расходов на ЖКУ

Татарстану в 2023 году выделят 2,9 млрд руб. на компенсацию расходов льготникам на оплату ЖКУ. Распоряжение об этом подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Всего в России в этом году на компенсацию расходов на оплату ЖКУ льготникам предусмотрели свыше 106 млрд руб. Эти деньги будут выделены всем субъектам РФ, включая новые российские регионы. Наибольшую сумму получит Москва. Это 14,6 млрд руб.

Расходы будут компенсировать инвалидам, ветеранам боевых действий и лицам, которые пострадали от

радиационных или техногенных катастроф. Им положена компенсация до 50% от стоимости ЖКУ. Деньги выделят из бюджета РФ.

"Ъ-Казань"