Башкирия получит 258,6 млн рублей на строительство глэмпингов

В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» Башкирия получит из федерального бюджета 258,6 млн руб. на реализацию 16 инвестиционных проектов в сфере туризма. Республика вошла в число победителей отбора на предоставление в 2023-2024 годах субсидий на поддержку инвестпроектов по созданию модульных гостиниц, глэмпингов и других быстровозводимых конструкций.

По условиям софинансирования, на реализацию проектов направят средства из регионального бюджета и собственные средства инвесторов в размере около 390 млн руб. Одобрено, в том числе, строительство глэмпингов при Центре башкирской лошади в Чишминском районе, агро-туристического комплекса в Ишимбайском районе, всесезонного глэмпинга в Абзелиловском районе.

Также увеличатся номерные фонды в уже действующих турбазах в Белорецком, Зианчуринском, Иглинском, Илишевском, Нуримановском, Стерлитамакском, Туймазинском, Шаранском районах. Расширятся глэмпинги в Абзелиловском, Белорецком, Гафурийском, Караидельском районах. Всего до конца 2024 года номерной фонд туристических объектов планируют увеличить на 500 мест.

Как сообщил министр предпринимательства и туризма Башкирии Рустем Афзалов, турпоток в регион растет. По уточненным данным Росстата, в 2022 году он составил 2,1 млн человек.

Майя Иванова

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