Конкурс на должность главы Перми запланирован на 17 августа

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Перми планируется провести 17 августа. Соответствующее решение приняли депутаты Пермской думы на пленарном заседании 27 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как указано в объявлении, опубликованном на сайте думы, кандидаты представят свои программы развития Перми конкурсной комиссии. Она состоит из 12 человек: половина из них назначается губернатором Пермского края, оставшиеся шесть человек делегируются городской думой. От Пермской думы в состав комиссии вошли: спикер Дмитрий Малютин, председатели комитетов Арсен Болквадзе, Наталья Мельник, Наталья Рослякова и Василий Кузнецов, а также начальник отдела правовой экспертизы управления экспертизы и аналитики гордумы Павел Шляхтин.

По итогам конкурса претенденты, набравшие максимальное количество баллов, будут представлены депутатам на заседании Пермской думы. Главой станет кандидат, заручившийся поддержкой большинства думцев. Конкурс запланирован на 18 августа. Документы от претендентов принимаются с 4 июля по 3 августа.

Конкурс был объявлен в связи с досрочным прекращением полномочий главы Перми Алексея Демкина. Он перешел на работу в региональное правительство. До выбора нового градоначальника его полномочия исполняет вице-мэр Ольга Андрианова.