Благородная миссия мануфактуры Zenith продолжается

Осенью прошлого года вышла серия наручных часов Zenith Chronomaster Original Pink, 20% выручки от продажи которых были переданы в фонд Сьюзен Дж. Комен, который борется с раком молочной железы. После этого часовая мануфактура поучаствовала в серии благотворительных мероприятий, также имевших целью поддержать фонд, получивший всемирную известность благодаря изображению розовой ленточки, символизирующей борьбу с этим заболеванием, поражающем каждую восьмую женщину в мире.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Zenith Фото: Zenith Следующая фотография 1 / 2 Фото: Zenith Фото: Zenith

В нынешнем году Zenith продолжила поддержку фонда, представив Chronomaster Original Pink «Unique Piece for Susan G. Komen», средства от продажи которых поступили в распоряжение некоммерческой организации. Ушки стального корпуса диаметром 38 мм инкрустированы бриллиантовым паве. Оснащенные автоматическим мануфактурным высокочастотным калибром хронографа El Primero с точностью измерения до одной десятой секунды часы вновь отличаются ярко-розовым циферблатом. На проведенном 10-11 июня домом Phillips аукционе New York Watch Auction: Eight уникальный экземпляр был продан более чем за $30 тыс.