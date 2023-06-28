В Волгограде закончили расследование гибели астраханского подростка в аквапарке

Следователи города Волжский Волгоградской области передали в прокуратуру материалы дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Фигуранты — директор и три инструктора местного аквапарка, где годом ранее погиб подросток. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

26 июня 2022 года семья из Астрахани приехала вместе с 13-летним ребенком отдохнуть в аквапарке. Мальчик скатился с одной из горок в бассейн и утонул. Уточняется, что подросток провел в воде семь минут, но спасатели и другие сотрудники досуговой организации не заметили происходяшего.

«Оператор аквапарка, а также инструкторы-спасатели, которые выполняли свои обязанности не имея, при этом, соответствующего образования и навыков, в том числе по оказанию первой медицинской помощи, попросту не заметили мальчика, когда тот тонул», — объяснили в ведомстве.

Следствие также выяснило, что директор и исполняющий директор аквапарка не зарегистрировали горки в Гостехнадзоре, не расставили достаточное количество операторов аттракционов, не обучили сотрудников по программе профессиональной подготовки спасателей и не подобрали квалифицированный персонал.

Расследование окончено. Прокуратура Волгоградской области готовит обвинительное заключение для передачи материалов дела в суд.