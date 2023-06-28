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Имущество Чекмагушевского молзавода выставили на торги за 519 млн рублей

Имущество банкротного Чекмагушевского молочного завода выставлено на продажу. Сообщение об этом на портале единого федерального реестра сведений о банкротстве опубликовал арбитражный управляющий предприятия Рустэм Саитгареев. Заявки участников торгов начнут принимать 1 июля.

Торги пройдут в форме публичного предложения, на понижение. Начальная цена имущества составляет 519,4 млн руб. Большая часть активов предприятия стоимостью 507,6 млн руб. находится в залоге у Россельхозбанка. Начальная цена незалогового имущества составляет 11,9 млн руб.

На торги выставлен имущественный комплекс предприятия, а также транспортные средства. В отдельный лот стоимостью 23,2 млн руб. включены многоквартирный дом и земельный участок в селе Чекмагуш, минимальная цена продажи составляет 11,6 млн. Начальная цена имущественного комплекса предприятия, в который входят здания, земельные участки и производственное оборудование, установлена в 414,9 млн руб., минимальная цена — 207,4 млн руб. В отдельный лот выделен участок площадью 1,7 тыс. кв. м. Остальные лоты сформированы из транспортных средств.

Величина снижения начальной цены продажи составляет 5% каждые пять дней. Торги будут продолжаться до достижения цены отсечения по каждому лоту.

Предыдущие торги по продаже этого имущества не состоялись из-за отсутствия участников. Чекмагушевский молочный завод был признан банкротом в 2021 году, входил в агрохолдинг «Башмилк». Как сообщал «Ъ-Уфа», в отношении владельца группы компаний Александра Никитина были возбуждены уголовные дела о невыплате зарплаты (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ), мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ) и в сокрытии денег организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ). В конце января суд первой инстанции оправдал Александра Никитина по обвинению в мошенничестве, по другим статьям признал виновным, но освободил от наказания из-за истечения срока давности. В мае коллегия Верховного суда Башкирии оставила без изменений решение первой инстанции.

Наталья Балыкова

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