На поставку госсимволов в школы Башкирии потратят до 12 млн рублей

Минобрнауки Башкирии в рамках проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» ищет поставщика государственных символов, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 11,5 млн руб. Итоги аукциона подведут 5 июля.

Согласно аукционной документации, в условный комплект войдут: флаг страны, протокольный флаг страны, большой и малый гербы страны, уличный флагшток и десять — настольных с одним флагом. Комплекты получат школы, лицеи и интернаты в 23 районах и семи городах Башкирии, включая Уфу.

Венера Хисамова

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