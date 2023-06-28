В Зеленодольском районе открылся автокемпинг за 200 млн рублей

В Зеленодольском районе Татарстана запустили автокемпинг для караванеров и автопутешественников с общей суммой инвестиций в 200 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба района.

Кемпинг открыли в поселке Осиново в 1,5 км от трассы М7. Из общей суммы инвестиций 12,5 млн руб. составили деньги, выигранные на грант Ростуризма в 2022 году.

Автокемпинг состоит из десяти домов, ремонтной мастерской, ангара для круглогодичного хранения автодомов. Также здесь имеются летняя волейбольная площадка, уличный кинотеатр, возможность аренды электромобиля. Позже там откроют волейбольный дворец с песком, пять банных дворов, мини-кинотеатр, массажный салон, а также будет доступна аренда квадроциклов.

"Ъ-Казань"