В Сочи мошенники похитили 77 млн рублей при оформлении земельных сделок

В Сочи будут судить мошенников, обманувших троих жителей на 77 млн руб. при оказании услуг по оформлению земли. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Участники организованной группы похитили деньги под предлогом оказания услуг по оформлению без проведения торгов земельных участков в аренду под реализацию инвестиционных проектов. При этом они не имели права распоряжаться участками.

В отношении них было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Теперь оно с обвинительным заключением направлено в Хостинский районный суд Сочи. Для возмещения ущерба суд арестовал имущество обвиняемых общей стоимостью около 30 млн руб.

Татьяна Ручкина

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