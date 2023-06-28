«Камкабель» открыл фирменные магазины в Краснодаре и Тюмени

Розничный магазин по продаже кабелей, проводов и электротехнических товаров «Камкабель» расположился в центре Краснодара, на территории крупного строительного квартала, в здании по ул. Калинина, 327.

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Новыми партнерами по франшизе «Камского кабеля» стала молодая семейная пара из Перми. Предприниматели хорошо знакомы с производителем и уверены в высоком качестве и надежности его продукции. Торговая точка в Краснодаре была запущена менее чем за два месяца. На ее торжественное открытие из Перми приехали представители отдела франчайзинга «Камского кабеля». Они оценили соответствие оформления корпоративным стандартам, проверили оборудование и программное обеспечение, наличие товара и его выкладку, проинструктировали персонал. По заключению специалистов компании, новый магазин соответствует всем заявленным требованиям.

Краснодарский край славится своими вечнозелеными парками, живописными уголками, теплым климатом и является центром российского туризма. В отличие от многих других региональных центров нашей страны, в нем растет численность населения – недавно Краснодар официально стал городом-миллионником. Сегодня здесь активно улучшается городская среда, строятся новые дома, появляется потребность в кабельно-проводниковой и электротехнической продукции.

Франчайзи «Камского кабеля» в Краснодаре планируют активно развивать возможность онлайн-заказов и доставку продукции через интернет-магазин kamkabel.market, который создан специально для розничной сети.

Еще один магазин «Камкабель» появился в Тюмени – второй в этом городе. Его открыл бизнесмен, который уже успел оценить преимущества сотрудничества с «Камским кабелем». Тюмень входит в список самых динамично растущих городов России, в 2022 году там было введено в строй более 1 млн кв. м жилой площади. Население города приближается к миллиону человек. Новый магазин открылся в строящемся микрорайоне, у жителей которого имеется большой спрос на кабели и провода. Также готовы к открытию два магазина «Камкабель» в Свердловской области: в городах Арамиль и Невьянск. Кроме того, планируются к открытию фирменные магазины в Екатеринбурге и Казахстане.

ООО «Камский кабель»