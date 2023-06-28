Средний чек автокредита в Удмуртии достиг 1,09 млн рублей в мае

Жители Удмуртии за май брали автокредит на среднюю сумму в 1,09 млн руб., что больше показателя за апрель на 7,2%. Как сообщает пресс-служба НБКИ, республика среди 30 регионов-лидеров по данному показателю оказалась на последней строчке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В целом по России в мае средний размер выданных автокредитов составил 1,34 млн руб., увеличившись на 2,2%. Показатель растет четвертый месяц подряд. Самый большой средний чек оказался в Москве — 1,88 млн руб., Московской области — 1,68 млн руб., Санкт-Петербурге — 1,64 млн руб.

Как отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, помимо прочего росту среднего размера автокредита способствует увеличение продаж новых автомобилей из дружественных стран.