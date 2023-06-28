Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Средний чек автокредита в Удмуртии достиг 1,09 млн рублей в мае

Жители Удмуртии за май брали автокредит на среднюю сумму в 1,09 млн руб., что больше показателя за апрель на 7,2%. Как сообщает пресс-служба НБКИ, республика среди 30 регионов-лидеров по данному показателю оказалась на последней строчке.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В целом по России в мае средний размер выданных автокредитов составил 1,34 млн руб., увеличившись на 2,2%. Показатель растет четвертый месяц подряд. Самый большой средний чек оказался в Москве — 1,88 млн руб., Московской области — 1,68 млн руб., Санкт-Петербурге — 1,64 млн руб.

Как отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, помимо прочего росту среднего размера автокредита способствует увеличение продаж новых автомобилей из дружественных стран.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...