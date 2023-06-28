Осужденный за взятки экс-начальник краевого ГУФСИН вновь просит смягчить наказание

Багратионовский суд Калининградской области вновь рассмотрит ходатайство о смягчении наказания бывшего начальника краевого ГУФСИН Александра Соколова. Заседание назначено на 6 июля, рассматривать материалы будет судья Анжелина Новицкая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Александр Соколов возглавлял ГУФСИН по Пермскому краю с 2003 по 2014 год. В 2016 году Дорогомиловский суд Москвы признал его виновным в мошенничестве и приговорил к пяти годам лишения свободы. В апреле 2018 года Ленинский суд Перми признал его виновным уже во взяточничестве. Общий срок лишения свободы господина Соколова составил 12 лет, его также оштрафовали на 3,3 млн руб. и лишили звания генерал-лейтенанта внутренней службы.

Наказание бывший начальник ГУФСИН отбывает в колонии в Калининградской области. Он несколько раз подавал ходатайства о смягчении наказания, но против этого выступала прокуратура, позицию которой в итоге поддерживал суд.