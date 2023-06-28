УФАС приостановило заключение контракта на реконструкцию улицы Галле в Уфе

Управление ФАС по Башкирии приостановило процедуру заключения контракта между управлением по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы и ООО «Дортрансстрой» на первую очередь реконструкции улицы имени города Галле за 905,83 млн руб., сообщается в реестре жалоб на сайте госзакупок.

Рассмотрение жалобы ООО «Арт Ремстрой» (Омск) назначено на 30 июня. Заявитель просит признать неправомерными действия комиссии при оценке заявок на участие в закупке при проведении конкурса, а также отменить протокол подведения итогов и признать себя победителем. 23 июня при рассмотрении заявок «Арт Ремстрой» в личном кабинете на торговой электронной площадке получило уведомление, что заявка признана соответствующей и по протоколу подведения итогов занимает второе место, отмечается в жалобе. Однако при оценке вторых частей заявок, где учитывались исполненные контракты по ремонту дорог, заявку компании отклонили. «Арт Ремстрой» просит проверить документы победителя и провести верный расчет оценки и показателей в протоколе подведения итогов определения поставщика.

Как следует из протокола подведения итогов, «Дортрансстрой» предложил исполнить контракт по начальной цене, получив 58,14 баллов по критерию «цена контракта», а «Арт Ремстрой» снизил ее на 3%, предложив исполнить контракт за 878,66 млн руб. (60 баллов). При этом «Дортрансстрой» получил 40 баллов по критерию «квалификация участника», а «Арт Ремстрой» — ноль баллов.

Длина ремонтируемого участка дороги от улицы Комсомольской до проспекта Юлаева, включая существующую транспортную развязку, составляет 1 км. Подрядчик должен был до декабря 2025 года снести жилые строения на объекте, отремонтировать путепровод, нанести дорожную разметку, посадить деревья и газон, установить автобусные остановки, светофорные объекты и дорожные знаки, переустроить инженерные сети.

ООО «Арт Ремстрой», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в мае 2007 года. Владельцем компании является Карен Мартоян. В 2022 году выручка ООО составила 2,37 млрд руб., чистая прибыль — 43,25 млн руб. В текущем году компания заключила 18 госконтрактов на общую сумму 804 млн руб.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте