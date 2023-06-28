В Краснодаре адвоката будут судить за обман подзащитного

Советский райсуд Краснодара рассмотрит уголовное дело в отношении адвоката краевой адвокатской палаты, который обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщают краевая прокуратура и следственное управление СКР по региону. По версии обвинения, адвокат обещал подзащитному обеспечить снижение срока наказания якобы с помощью взятки судье в сумме 1,1 млн руб.

По данным сайта суда, обвиняемым в деле о покушении на мошенничество в особо крупном размере является Эдуард Будагов, который состоит в реестре адвокатов Краснодарского края. Противоправную деятельность адвоката выявили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Правоохранительным органам стало известно, что один из клиентов адвоката, отбывающий срок за посредничество в убийстве, намеревался просить суд снизить ему срок наказания, включив в него время его пребывания под судебным контролем на территории Франции в период с марта 2017 года по октябрь 2019 года. Адвокат Будагов, по версии следствия, обещал обеспечить нужное судебное решение при условии передачи ему 1,1 млн руб. якобы для судьи, который должен был рассмотреть ходатайство. При получении денег от одного из знакомых осужденного 15 марта 2023 года адвокат был задержан.

В ходе следствия юрист полностью признал вину. В отношении него действует мера пресечения в виде домашнего ареста.

Анна Перова, Краснодар