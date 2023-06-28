Суд арестовал имущество бенефициара ГК «Садовое кольцо» Сергея Колунова

Арбитражный суд Башкирии по ходатайству экс-владельца ГК «Госстрой» Кирилла Бадикова арестовал имущество и средства в пределах 685,6 млн руб. бывших директоров ООО «Госстрой-менеджмент» Булата Мифтахова (в 2019-2020 годах) и Екатерины Ермаковой (в 2020-2021 годах), депутата Госдумы, бенефициара подмосковной ГК «Садовое кольцо» Сергея Колунова и принадлежащего ему ООО «Садовое кольцо инвест», а также входящих в ГК ООО «СК С.Г.П.» и ООО «СК С.Т.З.». Обеспечительные меры наложены в рамках дела о банкротстве ООО «Высотки» и ООО «Литер 4», входящих в ГК «Госстрой».

В прошлом году конкурсный управляющий компаний-банкротов Ильдар Ахметьянов выявил основания для привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности. Требование было предъявлено к Кириллу и Татьяне Бадиковым, «Госстрой-менеджмент», Екатерине Ермаковой, Булату Мифтахову, Сергею Колунову, «Садовому кольцо инвест», депутату Курултая Башкирии от ЛДПР, владельцу ООО «Башнафтатранс» Игорю Тюрину и финансовому директору этой же компании Павлу Степанову. По существу заявление конкурсного управляющего пока не рассмотрено.

Ранее «Ъ-Уфа» сообщал, что наложен арест на имущество, зарегистрированное на троих несовершеннолетних детей господина Бадикова, арестованы средства, поступающие на расчетные и лицевые счета, вклады, принадлежащие экс-супруге Татьяне Бадиковой, Павлу Степанову и Игорю Тюрину.

По мнению Кирилла Бадикова, аналогичные обеспечительные меры с целью соблюдения принципа равноправия сторон необходимо применить в отношении всех ответчиков, «тем более, что и конкурный управляющий и прокуратура РБ и ППК Фонд развития территорий поддерживают требования о привлечение к субсидиарной ответственности всех ответчиков».

Влада Шипилова

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