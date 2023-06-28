Больше 1,5 тысячи социальных контрактов заключили в Удмуртии с начала 2023 года

В Удмуртии с начала 2023 года заключили больше 1,5 тыс. социальных контрактов на сумму, превышающую 283 млн руб. В рамках соглашений жителям оказывалась помощь в поиске работы, переобучении и открытии бизнеса, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Так, 652 жителя Удмуртии заключили соцконтракт на поиск работы или переобучение, на открытие бизнеса — 557, на развитие личного подсобного хозяйства — 154 договора. Еще более 210 соцконтрактов заключили на преодоление трудной жизненной ситуации.

Как отметил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов, всего в 2022 году жители заключили 2931 соцконтракт на 332,5 млн руб.