В Свердловской области 72-летний водитель сбил женщину, придавив ее к зданию автомобилем

В Лесном (Свердловская область) 72-летний водитель автомобиля ГАЗ-3110 сбил женщину-пешехода, придавив ее к зданию. В пресс-службе регионального УГИБДД сообщили, что мужчина пытался заехать на парковку, но случайно выехал на тротуар.

В результате 43-летняя пострадавшая получила серьезные травмы. С переломами ног, в состоянии травматического шока ее госпитализировали в местную больницу.

Сейчас ГИБДД проводит проверку по факту ДТП. Установлено, что мужчина имеет стаж вождения 20 лет. Ранее за нарушение ПДД к ответственности не привлекался. В момент аварии он был трезвый.

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