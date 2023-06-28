В Казани регоператор по обращению с ТКО причинил ущерб почве на 27 млн рублей

Регоператор по обращению ТКО — ООО УК «ПЖКХ» причинил в Казани ущерб почве более чем на 27 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора.

По данным ведомства, на территории полигона ТКО на улице Химическая был выявлен факт истечения загрязненного фильтрата с территории полигона ТКО на площади более 5 тыс. кв.м, что может оказать негативное воздействие на почву, как объекту охраны окружающей среды. Позже специалисты взяли отборы проб пораженной земли. Результаты показали, что в почве выявлены превышения допустимых концентраций по азоту нитратному в 15 раз, нитрату более чем в четыре раза, цинку более чем вдвое, марганцу в полтора раза и нефтепродуктам в 1,2 раза.

Теперь регоператору предъявят ущерб для возмещения в установленном законодательством порядке.

"Ъ-Казань"