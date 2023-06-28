Дефицит бюджета Курганской области на 2023 год вырос на 46%

Размер дефицита бюджета Курганской области на 2023 год увеличен на 46% – с 4,9 млрд до 7,2 млрд руб. Соответствующие изменения в главном финансовом документе утвердила Курганская областная дума на заседании 27 июня, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Доходы областного бюджета на этот год в целом увеличены на 1,87 млрд руб. Собственные налоговые и неналоговые поступления – на 870 млн руб. При этом расходы выросли на 4,1 млрд. С учетом поправок доходы региональной казны на 2023 год составят 66,8 млрд, расходы – 74,1 млрд. С чем связаны такие изменения, в Курганской облдуме не поясняют.

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