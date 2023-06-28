В Анапе началось строительство канализационного коллектора протяженность 6 км

На территории Анапы строители приступили к строительству коллектора, сообщает пресс-служба администрации города. Сейча проект на этапе подготовительных работ. На площадке обустраивают строительный городок,площадки для складирования материалов.

Новый коллектор протяженностью 6 км увеличит пропускную способность существующего до 114 тыс. кубометров в сутки (сейчас на пределе возможности 70), создаст резерв по водоотведению. Работы по его прокладке завершатся в 2024 году.

Проект является частью федерального проекта по реконструкции водопроводно-канализационной системы Анапы. На стадии проектирования сегодня резервуары чистой воды объемом по 10 тыс. куб. м. в районе Джигинки, насосная станция на существующей площадке в селе Супсех, реконструкция главной канализационной насосной станции, строительство новых канализационных очистных сооружений в Благовещенской. Рьъем финансирования и сроки реализации мероприятий в администрации не уточнили.

Анастасия Назарова