Гендиректора стоматологии в Ижевске осудили за мошенничество со средствами ОМС

В столице Удмуртии гендиректора одного из стоматологических салонов осудили за мошенничество и неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации (ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 272 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по республике.

В частности, женщина похитила больше 200 тыс. руб. средств территориального фонда обязательного медицинского страхования. Предлогом стало предоставление недостоверной отчетности об объемах оказанной в рамках программы бесплатной медицинской помощи населению.

Свою вину женщина признала, а также полностью возместила причиненный ущерб. Суд ей назначил четыре года лишения свободы условно, а также испытательный срок на три года