После наезда автомобиля на пешеходов в Иркутской области скончался второй пострадавший в ДТП

Второй участник ДТП в Иркутской области – 37-летний пешеход скончался в медучреждении, сообщает региональное МВД. Как уточняют в ведомстве, врачи не смогли спасти пострадавшего.

Инцидент произошел 27 июня около 19.30 часов местного времени на федеральной трассе «Вилюй» в городе Усть-Куте. По предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля «ПАЗ» совершил наезд на троих пешеходов, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате наезда 44-летний мужчина скончался на месте происшествия. Третьему мужчине медицинская помощь не понадобилась.

По одной из версий у автобуса могли отказать тормоза, назначены соответствующие экспертизы.

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Лолита Белова