Суд отменил штраф главе района Башкирии за не переданные из-за мобилизации квартиры сиротам

Судья Кировского райсуда Уфы Ирина Соколова отменила постановление республиканского УФАС, согласно которому глава администрации Белебеевского района Азат Сахабиев был оштрафован на 20 тыс. руб. за изменение условий контракта при покупке квартир детям-сиротам (ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ), говорится в решении суда.

Суд установил, что администрация района заключила контракт с ООО «Стройтепломонтаж» по покупке пяти квартир для детей-сирот через инвестирование в строительство многоквартирного дома в Белебее. Согласно техзаданию, компания должна была передать квартиры администрации до ноября прошлого года, но не сделала этого из-за нехватки каменщиков. Чтобы работы на объекте продолжились, компания рассылала в стройорганизации запросы с просьбой предоставить ей рабочую силу, но получила отказы. В начале текущего года администрация и компания заключила допсоглашение, согласно которому сдвигался срок ввода дома в эксплуатацию.

Материалы дела об административном правонарушении поступили в УФАС от прокурора района Руслана Мурзабаева.

В жалобе Азат Сахабиев указывал, что санкция по статье, из-за которой его оштрафовали, предусматривает ответственность за изменение контракта только если такая возможность не предусмотрена законом. В его случае, по мнению главы администрации, такая причина имелась: ряд сотрудников компании, занимавшиеся строительством дома, были призваны в ВС РФ в рамках частичной мобилизации. Таким образом, суд установил, что при исполнении контракта возникли независящие от застройщика обстоятельства. Сейчас квартиры уже переданы детям, указывается в решении.

Венера Хисамова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте