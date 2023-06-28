Население Удмуртии сократилось на 2,17 тысячи человек за январь-апрель

В Удмуртии за январь-апрель 2023 года численность населения региона уменьшилась почти на 2,17 тыс. человек, что меньше показателя за прошлый год. По данным Удмуртстата, республика теряла жителей из-за естественной убыли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

За этот период в Удмуртии родилось 4,06 тыс. детей и умерло 5,96 тыс. человек. Рождаемость и смертность оказались меньше, чем в прошлом году.

Так, среди регионов ПФО по уровню рождаемости Удмуртия делит четвертое место с Оренбургской областью, уступая лидерство Пермскому краю. При этом рождаемость в регионе упала на 4,4%. Смертность снизилась на 11,4%. Это самый лучший показатель среди регионов ПФО.

За январь-апрель в Удмуртию из других регионов и стран прибыло 3,32 тыс. человек, а выбыло за ее пределы 3,58 тыс. Миграционная убыль составила 268 жителей.

Всего за этот период зарегистрировали 1,7 тыс. браков и 1,84 тыс. разводов. Число браков по сравнению с этим же периодом прошлого года уменьшилось на 3,7%, а число разводов увеличилось на 10%.