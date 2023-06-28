В Свердловской области ожидаются грозы и ливни

В Свердловской области в среду и четверг ожидаются грозы и ливневые осадки, сообщает telegram-канал «Погода в Екатеринбурге». По данным метеоролога Алексея Пулина, 28 июня наибольшее количество осадков до 10-15 мм выпадет на крайнем севере региона. При этом ближе к югу дождя не будет.

Однако в четверг атмосферный фронт начнет движение на юг и достигнет границы Свердловской и Челябинской областей. Южнее фронт пройти не сможет, поэтому дальше он двинется обратно на север, уже как теплый.

По данным уральского Гидрометцентра, днем в среду температура воздуха в Свердловской области составит +20°…+25°. Ветер северо-западный 4-9 м/с, при грозе порывы до 15 м/с. В четверг, 29 июня, температура ночью опустится до +9°…+14°. Днем синоптики прогнозируют +20°…+25°. Ветер неустойчивый слабый.

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