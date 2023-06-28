На Кубани число самозанятых выросло на 27%

С начала года в Краснодарском крае количество самозанятых увеличилось на 27%, или 77 тыс. человек, до 370 тыс. По этому показателю регион занимает первое место в Южном федеральном округе, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Быстрому росту этого сегмента бизнеса способствуют комфортные условия для развития, которые создали на федеральном и региональном уровнях. Прежде всего это меры поддержки, предусмотренные профильным национальным проектом»,— отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Он подчеркнул, что Фонд развития бизнеса предоставляет самозанятым поручительства для кредитов, а Фонд микрофинансирования — льготные займы, а также услуги по составлению бизнес-плана и продвижения своей продукции на маркетплейсах. С начала года более чем 1 тыс. самозанятых оказали уже свыше 1,7 тыс. услуг. В них входят консультации, организационное сопровождение и обучение.

Татьяна Ручкина

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