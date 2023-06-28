Двух детей и шестерых взрослых эвакуировали из загоревшегося дома в селе Удмуртии

В Удмуртии в селе Большая Уча в Можгинском районе в ночь на 28 июня загорелся двухэтажный дом барачного типа на шесть квартир. При происшествии эвакуировались восемь человек, в том числе двое детей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

В результате пожара пострадала женщина 1959 года рождения. Огонь уничтожил кровлю, веранду и баню, а также повредил внутреннюю отделку. Площадь пожара составила 220 кв. м.

Предварительной причиной происшествия называют короткое замыкание электропроводов в квартире №5 на втором этаже.