В Челябинской области раскрыли совершенные 30 лет назад изнасилование и убийство

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела трех южноуральцев, которых обвиняют в соответствии со степенью участия в изнасиловании несовершеннолетней, совершенном группой лиц, и умышленном убийстве.

Как сообщают в региональном управлении СК, установлено, что в августе 1992 года в кусинском районе трое пьяных местных жителей изнасиловали 17-летнюю девушку, а затем, чтобы скрыть это преступление, убили ее, а тело спрятали в выгребной яме.

«В рамках целенаправленной работы по раскрытию преступлений прошлых лет следователи СК установили лиц, причастных к совершению преступления, - говорится в сообщении СК. – По данному факту были проведены дополнительные судебные экспертизы, выполнены следственные действия и оперативные мероприятия, которые позволили сделать вывод о причастности обвиняемых к совершению особо тяжких преступлений в отношении несовершеннолетней».

Уголовное дело направлено в суд.