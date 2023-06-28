Второй этап очистки русла реки Тобол в Кургане оценили в 240 млн рублей

Правительство Курганской области ведут переговоры с Федеральным агентством водных ресурсов (Росводресрусы) о продолжении очистки русла реки Тобол. Сметная стоимость проекта второго этапа составляет около 240 млн руб., сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале.

Глава региона напомнил, что в этом году завершается первые этап очистки русла Тобола на участке 2,4 км в районе Омского моста в Кургане. На втором этапе планируется очистить реку от гидроузла до пляжа «Бабьи пески». «Деньги немалые, но коллеги обещают поддержать нас и здесь, на период 2024-2025 годы»,– сообщил глава региона.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», еще в 2021 году Вадим Шумков обращался в федеральное правительства за финансированием проекта очистки русла Тобола. В 2022 году после того, как губернатор попросил вице-премьера РФ Викторию Абрамченко ускорить решением вопроса, Курганская область получила прошлом году проект очистки русла реки Тобол в Кургане получил дополнительное федеральное финансирование в размере 22 млн руб. Общая стоимость проекта первого этапа составляет 100 млн руб. Работы по очистке выполняет курганское ООО «СМК "Артель"».

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