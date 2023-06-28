Банк «Русский стандарт» в Челябинске оштрафовали за навязчивую рекламу

Челябинское УФАС признало незаконной рекламу банка «Русский стандарт», от которого поступил звонок гражданину с информацией об улучшении условий по финансовому продукту. Как сообщают в антимонопольном ведомстве, абонент не давал согласия на такое информирование, а значит, звонок являлся нарушением ч. 1 ст. 18 закона о рекламе.

«В ходе рассмотрения дела представители банка сообщили Челябинскому УФАС России, что указанный звонок был осуществлен ошибочно. В связи с тем, что банк не представил доказательства получения согласия абонента, служба признала рекламу незаконной»,- говорится в сообщении УФАС.

Сумма штрафа составила 150 тыс. руб.