Правительство РФ выделило регионам УрФО 70 млн рублей компенсации за размещение беженцев

Правительство выделило регионам Уральского федерального округа (УрФО) около 70 млн руб. в качестве компенсации за содержание пунктов временного размещения (ПВР) для беженцев с Украины и из приграничных регионов РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Свердловской области компенсируют 28,7 млн руб., а Челябинской области — 10,1 млн руб. Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) получат более 15 млн руб.

В распоряжении правительства указано, что в сутки на человека в ПВР выделяется 913 руб. и на его питание — 415 руб. Всего на эти цели МЧС РФ получило порядка 1,5 млрд руб. О расходах ведомство должно отчитаться до 1 февраля 2024 года.

По данным на конец марта 2023 года, в Россию с территории Украины, ДНР и ЛНР с февраля 2022 года прибыли чуть более 5,5 млн человек, включая свыше 749 тыс. детей. Сейчас в ПВР по всей стране находятся более 40 тыс. человек.

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