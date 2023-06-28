Сочи и Краснодар вошли в топ-10 самых востребованных городов для командировок

Сочи и Краснодар вошли в топ-10 самых востребованных городов для поездок в командировки. Они заняли пятое и десятое место соответственно, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Всего в опросе приняли участие более 3,8 тыс. человек из всех регионов страны. Самым желанным городом для командировок у россиян стал Калининград — его выбрали более 57% опрошенных. Чуть меньше — по 46% — набрали Санкт-Петербург, Владивосток, Москва и Сочи. В Краснодаре с рабочей поездкой хотят оказаться четверть опрошенных.

В десятку городов для командировок также вошли Казань (35%), Екатеринбург (28%), Нижний Новгород (26%) и Волгоград (25%). При этом 22% респондентов не любят командировки и не хотели бы никуда уезжать.

Татьяна Ручкина

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