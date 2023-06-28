Родственники виновного в массовом убийстве в ПГНИУ погасили часть ущерба

Мать Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу на территории Пермского государственного национального исследовательского университета, выплатила части потерпевших по делу от 500 до 10 тыс. руб. Как сообщает «Ъ-Приволжье», об этом рассказала защитник осужденного в ходе рассмотрения его жалобы в Четвертом апелляционном суде общей юрисдикции. Бекмансуров пытался обжаловать приговор первой инстанции, которым он был осужден к пожизненному заключению за убийство шести человек, посягательство на жизнь представителя власти и ряд других преступлений.

Вооруженное нападение на университет Тимур Бекмансуров совершил около 11:20 20 сентября 2021 года. В результате пострадали 47 человек, шесть из них погибли. Затем подсудимый совершил посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов — задерживавшего его инспектора ДПС ГИБДД УМВД России по городу Перми Константина Калинина, который вместе со своим напарником прибыл на территорию ПГНИУ, получив информацию об открытой на территории вуза стрельбе.

Cам Тимур Бекмансуров вину признал в полном объеме и заявил, что раскаивается в содеянном. В прошлом году Пермский краевой суд приговорил его к пожизненному заключению, удовлетворив иски потерпевших на сумму более 24,91 млн руб. В апелляционной жалобе осужденный просил смягчить приговор.