«Мусорный» регоператор Тувы будет доставлять уголь малообеспеченным жителям республики

ГУП «Транспортный сервис и проект» стало единственным подрядчиком по доставке бесплатного угля малообеспеченным и многодетным семьям Тувы. По решению правительства республики, контракт заключен без проведения конкурса.

«Даже по регулируемой цене уголь доступен не всем. Для семей с доходами ниже величины прожиточного минимуму, семей с четырьмя и более несовершеннолетними детьми он закупается у производителей за счет бюджета республики. Кроме того, власти Тувы взяла на себя и расходы по доставке угля с разрезов до районных складов, а также со складов до дворов потребителей, относящихся к льготной категории»,– пояснила пресс-служба регионального правительства решение властей не проводить конкурс. Стоимость контракта не уточняется.

По данным министерства труда и социальной политики Тувы, льготами ежегодно пользуется более 3,5 тыс. семей, каждой из которых полагается 2,1 т угля. В 2022 году они получили 7,3 тыс. т.

Контракт с ГУПом будет действовать до конца 2023 года. «Транспортный сервис и проект» является также региональным оператором Тувы по обращению с твердыми коммунальными отходами.

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Валерий Лавский